«Обвинять кого-то неправильно. Все ребята бились». Прошкин — о вылете сборной России с ЧМ

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал завершение выступление сборной России на чемпионате мира, проходящем в Риге (Латвия). Россияне в четвертьфинале уступили канадцам со счётом 1:2 ОТ.

«Не думаю, что это прям провал. Наши ребята хорошо играли, пропустили в овертайме. У канадцев не самый слабый состав, они в любом положении могут играть, тем более это плей-офф. Они начали не очень хорошо. Канадцам повезло, что попали в плей-офф именно как кубковые бойцы, они очень хорошо играют.

Так получилось, что проиграли в четвертьфинале. Это же не разгром, проиграли в овертайме, кого-то обвинять тут неправильно. Все ребята хорошо играли, старались, бились. Канада опять оказалась сильнее. Уровень наших игроков очень хороший. Не хватило везения, чтобы пройти дальше. Сборной России надо понять свои ошибки. Сейчас негатива столько выходит, да, проиграли в четвертьфинале, но не всегда все выигрывают. Просто надо правильно разобрать, почему так получилось, и дальше работать.

Мы часто меняем тренеров сборной. Чуть что не получилось, сразу увольняют. Какой смысл? Год поработал — и выгнали. Это неправильно для команды и для страны. Надо давать шанс до конца. Кто бы мог повезти сборную на Олимпиаду? Если брать сильных тренеров из ведущих клубов: Никитин, Квартальнов. Главное, отпустят ли их клубы, потому что на Олимпийских играх будет очень много работы», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.