Генменеджер «Миннесоты» — о Капризове: не собираемся строить команду вокруг одного игрока

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин сообщил, что клуб хочет подписать долгосрочный контракт с форвардом Кириллом Капризовым.



«Нам очень нравится Кирилл и то, что он дал команде. Это ни для кого не секрет. Мы сделаем всё возможное для заключения справедливой сделки.



Мы предпочли бы долгосрочный контракт. Тут есть свои плюсы и минусы. Нужно быть открытым. Идут переговоры, стороны обмениваются предложениями.



Мы не собираемся строить команду вокруг одного человека. У нас много хороших хоккеистов, много хороших молодых игроков. Мы стараемся сформировать команду вокруг лидеров, одним из которых является Кирилл. Мы не хотим фокусироваться на одном человеке. Есть масса других элементов, которые нам необходимы, чтобы пазл сложился полностью.



Контракты с Йоэлем Эрикссоном Эком и Кевином Фиалой? Мы хотим, чтобы эти ребята остались здесь надолго. Они составляют костяк команды. Это заметно по их действиям на льду. Да, они молоды, нравится им это или нет, но они лидеры. И они очень много дают команде во всех отношениях. Поэтому это наш приоритет», — приводит слова Герина официальный сайт НХЛ на русском языке.