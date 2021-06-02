Капризов — о новом контракте с «Миннесотой»: уверен, что мы придём к соглашению

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не стремился выиграть «Колдер Трофи», приз лучшему новичку, по итогам сезона.



«Конечно, это скрасило бы столь сложный сезон. Мы вылетели в первом раунде плей-офф. Но, честно говоря, я из числа тех, кого не волнуют индивидуальные призы. Мне гораздо приятнее, когда побеждает команда.



Новый контракт? Не хочу предсказывать будущее. Летом у меня будет время спокойно сесть и всё обдумать. И я уверен, что мы придём к соглашению», — приводит слова Капризова официальный сайт «Миннесоты».



В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провёл 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Ранее появилась информация о том, что «Миннесота» уже предложила Капризову соглашение на восемь лет (максимально разрешённый срок) и $ 8 млн за сезон.