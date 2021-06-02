Капризов — о новом контракте с «Миннесотой»: уверен, что мы придём к соглашению

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что не стремился выиграть «Колдер Трофи», приз лучшему новичку, по итогам сезона.
«Конечно, это скрасило бы столь сложный сезон. Мы вылетели в первом раунде плей-офф. Но, честно говоря, я из числа тех, кого не волнуют индивидуальные призы. Мне гораздо приятнее, когда побеждает команда.
Новый контракт? Не хочу предсказывать будущее. Летом у меня будет время спокойно сесть и всё обдумать. И я уверен, что мы придём к соглашению», — приводит слова Капризова официальный сайт «Миннесоты».
В нынешнем сезоне Кирилл Капризов провёл 55 матчей за «Миннесоту», забив 27 голов и отдав 24 результативных передачи. В плей-офф форвард сыграл в семи матчах, а также забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Ранее появилась информация о том, что «Миннесота» уже предложила Капризову соглашение на восемь лет (максимально разрешённый срок) и $ 8 млн за сезон.
- 2 июня 2021
-
21:43
-
21:34
-
21:23
-
21:19
-
20:52
-
20:45
-
20:35
-
20:18
-
19:31
-
19:13
-
19:04
-
18:46
-
18:30
-
18:12
-
18:00
-
17:33
-
17:27
-
17:16
-
16:58
-
16:36
-
16:30
-
15:53
-
15:45
-
15:33
-
14:40
-
14:16
-
14:00
-
13:22
-
13:05
-
13:00
-
13:00
-
12:51
-
12:12
-
12:05
-
12:00