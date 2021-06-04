«Спартак» обменял нападающего Кару в «Северсталь» на форварда Фальковского

«Спартак» обменял нападающего Владислава Кару в «Северсталь» на форварда Аристарха Фальковского, сообщает официальный сайт КХЛ.



Прошлый сезон 18-летний Фальковский провёл в Молодёжной хоккейной лиге. 23-летний Кара за сезон успел поиграть за «Северсталь» и «Спартак». Всего в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги на его счету 3 (1+2) очка в 23 встречах.

Напомним, ранее защитник Егор Рыков принял квалификационное предложение «Северстали». 24-летний хоккеист перешёл в череповецкий клуб из ЦСКА.

Кроме того, «Северсталь» покинул ряд игроков, у которых истекли сроки действия контрактов с клубом. Этими хоккеистами стали защитники Вели-Матти Виттасмяки и Шон Лалонд, нападающие Артём Гареев, Денис Вихарев, Якоб Берглунд, Йиндржих Абдул, Кирилл Капустин и Денис Рыбалкин.