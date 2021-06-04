Шайфли рассказал, что после инцидента с Эвансом его семья подверглась издевательствам

Канадский форвард «Виннипег Джетс» Марк Шайфли после грязного силового приёма на игроке «Монреаль Канадиенс» (3:5, 0-1) Джейке Эвансе получил дисквалификацию на четыре матча Департаментом безопасности игроков НХЛ. Он заявил, что не будет обжаловать это решение лиги.

Кроме того, он рассказал об издевательствах, которым подверглась его семья после инцидента. На этом моменте он был крайне эмоционален.

«Я привык к давлению. Их оскорбления меня не беспокоят. Но когда речь заходит о моей семье, моих близких… Это уже переходит всякую черту.



Издевательства, которым подверглась моя семья… Это довольно мерзко видеть. Мои родители — соль земли. Для моих родителей такая ненависть ужасна. Я меньше забочусь о том, что люди говорили обо мне. Я большой мальчик, я подписался на это. Но заставлять близких пройти через это совершенно неприемлемо. В обществе, где можно спрятаться за клавиатурой, это проблема», — приводит слова Шайфли североамериканский журналист Майк Макинтайр на своей странице в «Твиттере».