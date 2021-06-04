Канадский комментатор перед матчем 1/4 финала ЧМ с Россией почтил память Юрия Розанова

Канадский комментатор TSN Горд Миллер перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с Россией почтил память Юрия Розанова.

«Пока мы готовимся к четвертьфиналу Канада — Россия на чемпионате мира — 2021, я думаю о своём друге, легендарном российском телеведущем Юрии Розанове, который скончался в марте. Юрию исполнилось бы на следующей неделе 60, мы бы повеселились, встретившись перед матчем», — написал Миллер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, российский спортивный комментатор Юрий Розанов умер 3 марта 2021 года. Ему было 59 лет.



Розанов специализировался на комментировании футбола и хоккея. Он работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Нидерландов по футболу, а также КХЛ и молодёжные чемпионаты мира по хоккею.