Канадский комментатор перед матчем 1/4 финала ЧМ с Россией почтил память Юрия Розанова

Канадский комментатор TSN Горд Миллер перед матчем 1/4 финала чемпионата мира с Россией почтил память Юрия Розанова.
«Пока мы готовимся к четвертьфиналу Канада — Россия на чемпионате мира — 2021, я думаю о своём друге, легендарном российском телеведущем Юрии Розанове, который скончался в марте. Юрию исполнилось бы на следующей неделе 60, мы бы повеселились, встретившись перед матчем», — написал Миллер на своей странице в «Твиттере».
Напомним, российский спортивный комментатор Юрий Розанов умер 3 марта 2021 года. Ему было 59 лет.
Розанов специализировался на комментировании футбола и хоккея. Он работал на чемпионатах мира и Европы, освещал матчи чемпионатов России, Англии, Италии, Испании и Нидерландов по футболу, а также КХЛ и молодёжные чемпионаты мира по хоккею.
- 4 июня 2021
-
21:08
-
21:00
-
20:39
-
20:32
-
20:21
-
20:01
-
19:53
-
19:39
-
19:32
-
19:20
-
19:13
-
18:47
-
18:33
-
18:25
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:39
-
17:04
-
17:00
-
16:52
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:14
-
14:43
-
14:31
-
14:23
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25