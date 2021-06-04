Посол Канады в Москве — об 1/4 финала ЧМ-2021: это один из лучших матчей Канады и России
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Посол Канады в Москве Элисон ЛеКлэр высказала мнение, что поражение России в матче 1/4 чемпионата мира по хоккею со сборной Канады — не последний эпизод противостояния двух команд и ещё будет случай поздравить российских спортсменов с победой.
«Очень трудный матч, овертайм. В общем это один из лучших матчей Канады и России, впечатляющее зрелище. Признаю, что это лишь один из эпизодов саги российско-канадского противостояния в хоккее. Я думаю, что ещё получу возможность в будущем поздравить российскую команду с победой», — приводит слова ЛеКлэр «Р-Спорт».
Напомним, вчера, 3 июня, сборная России в овертайме уступила команде Канады со счётом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Риге.
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