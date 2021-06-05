Стаал: в следующем матче «Каролине» придётся создавать на пятаке Василевского больше хаоса

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал поделился ожиданиями от четвёртого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Любая команда после поражения стремится дать отпор в следующем матче. Не сомневаюсь, что соперники выйдут ещё более голодными. Это значит, что и нам придётся играть ещё лучше. Атаковать ворота Василевского ещё чаще, создавать на его пятаке ещё больше хаоса, потому что он наверняка покажет завтра свою лучшую игру», — приводит слова Стаала русскоязычная версия сайта НХЛ.

Напомним, в прошлом матче «Каролина» обыграла «Тампу» и сделала счёт в серии 1-2. Следующий матч между «Тампой» и «Каролиной» состоится 5 июня в Тампе, начало — в 23:00 мск.