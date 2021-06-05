«Вегас» победил «Колорадо» и сократил отставание в серии — 1-2
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В третьем матче второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии — 1-2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. За «Колорадо» голы забили Карл Сёдерберг и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин за 14.32 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
Четвёртый матч серии состоится 7 июня.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 3-й матч
05 июня 2021, суббота. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Карлссон (Пьетранджело, Мартинес) – 24:38' (5x5) 1:1 Сёдерберг (Белльмар, Шервуд) – 26:07' (5x5) 1:2 Рантанен (Макар, Ландеског) – 45:04' (5x4) 2:2 Маршессо (Смит, Хаг) – 54:42' (5x5) 3:2 Пасиоретти (Холден, Стоун) – 55:27' (5x5)
Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:0 и повёл в серии 2-0. Единственную шайбу в игре забросил Тайлер Тоффоли.
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