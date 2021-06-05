«Вегас» победил «Колорадо» и сократил отставание в серии — 1-2

В третьем матче второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии — 1-2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Вильям Карлссон, Джонатан Маршессо и Макс Пасиоретти. За «Колорадо» голы забили Карл Сёдерберг и Микко Рантанен. Российский форвард Валерий Ничушкин за 14.32 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

Четвёртый матч серии состоится 7 июня.

Ранее в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:0 и повёл в серии 2-0. Единственную шайбу в игре забросил Тайлер Тоффоли.