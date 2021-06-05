Бриндамор — о «Тампе»: команда с блистательным вратарём, который и определяет их крутизну

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после победы в матче 2-го раунда Кубка Стэнли с «Тампой» (3:2 ОТ) прокомментировал ход серии (1-2).
«Проиграй мы третий матч — и ликвидировать дефицит 0-3, конечно, было бы запредельно сложно. Но, согласитесь, у этой серии нет ощущения, что кто-то наиграл в ней на 3-0. Именно с этим и было бы тяжелее всего смириться.
Давайте будем реалистами: уступая 1-2, мы по-прежнему находимся в незавидном положении. Нам нужно ещё как минимум раз победить в гостях. Но по крайней мере благодаря победе у нас есть этот шанс.
После каждого из двух первых матчей я считал, что мы заслуживали лучшей участи. А в третьем матче, пожалуй, чуточку лучше выглядели они. В каждом из трёх матчей всё решал один эпизод.
Не сказал бы, что сейчас задача кажется нам более непосильной, чем перед началом серии. Мы изначально понимали, кто нам противостоит. Великолепная команда с блистательным вратарём, который во многом и определяет их крутизну.
Но нам не только его нужно обыграть. Есть ещё Кучеров, Стэмкос… У «Тампы» есть шесть или семь игроков элитного уровня. Поэтому, собственно, они и чемпионы», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ на русском языке.
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