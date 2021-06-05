Карандин: удаление Тарасенко в матче с Канадой вызывает отторжение. Судьи хотели его найти

Почетный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о судействе четвертьфинального матча ЧМ-2021 между сборными России и Канады (1:2 ОТ).



«В трёх матчах 1/4 финала из четырёх арбитраж был качественным и нейтральным. А вот в матче Россия — Канада увидел судейскую «руку». На мой взгляд, в третьем периоде возникли проблемы и с качеством, и с нейтралитетом.



В начале шведские арбитры Бьорк и Норд уверенно задали уровень судейства, хоккеисты его приняли. Отсюда — лишь два удаления за 40 минут, хотя встреча была очень напряжённой и жёсткой.



Все вопросы — по третьему периоду. При счёте 1:0 в пользу сборной России удаление получает Тарасенко, по сути, оно и становится для российской команды роковым. У меня как у профессионального арбитра это удаление вызывает, скажем так, отторжение. Оно не вытекало из логики игры.



На повторе было видно, что Тарасенко своей клюшкой задел лицо канадца? Момент был на тоненького. Тарасенко хорошо дорабатывал ногами, догонял соперника, прессуя его на грани фола, — но, скорее всего, не за гранью. Затем канадец, проигрывая позицию, поднырнул — и уже у льда встретился с клюшкой российского форварда.



В таких пограничных ситуациях судьи свистят только в том случае, если они хотят найти удаление. Идёт третий период, счёт минимальный, цена матча — высочайшая. Нейтральный арбитр в скользких моментах от вмешательства в игру воздерживается — это азы. Получается, Тарасенко попал под горячую руку.



Сборная России отчасти проиграла из-за судейства? В равном матче один свисток в ту или иную сторону влияет на результат. Но всё же главные вопросы — не к судьям, а к игрокам и тренерам. Того же Тарасенко нужно критиковать не за удаление, а за то, что в овертайме в эпизоде с голом потерял своего игрока», — приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.