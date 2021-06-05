Прайс — о победе 1:0 с «Виннипегом»: игроки «Монреаля» проделали отличную работу впереди

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс подвёл итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (0:1).

«Ребята проделали отличную работу впереди. Это была довольно отличная командная работа. Мы хорошо играем по обе стороны от шайбы, принимаем разумные решения и поддерживаем друг друга по всему льду.

«Виннипег» старался оказать на нас давление. Очевидно, что в конце матча они пошли в навал, показывали уже отчаянный хоккей, просто направляя шайбу к воротам. Но, как я уже сказал, мы сражались всей командой и все вместе бились перед моими воротами, даже когда нас били хитами», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:0 и повёл в серии 2-0. Единственную шайбу в игре забросил Тайлер Тоффоли. Третий матч серии с участием этих команд состоится 7 июня. Начало встречи — в 1:00 мск.



В первом раунде плей-офф «Монреаль» прошёл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4-3, а «Виннипег» победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-0 в серии.