Рантанен: «Колорадо» дорого стоили ошибки с «Вегасом». Нет момента, когда можно заснуть

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен подвёл итоги третьего матча второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (2:3).



«Мы знали, что они собираются пойти вперёд на последних 10 минутах, именно это они и сделали. Думаю, мы совершили всего пару ошибок, но это нам дорого стоило против такой хорошей команды, как «Вегас». Нет момента, когда ты можешь заснуть. Грубауэр снова сыграл великолепно, но мы не можем рассчитывать на то, что он будет делать 50 сейвов каждый вечер», — приводит слова Рантанена официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.



Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдёт 7 июня и начнётся в 3:30 мск.