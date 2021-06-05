Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дебур — о победе в матче с «Колорадо»: все лидеры «Вегаса» были великолепны

Дебур — о победе в матче с «Колорадо»: все лидеры «Вегаса» были великолепны
Владимир Лаевский
Комментарии

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур подвёл итоги матча 2-го раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (3:2, 1-2).

«На мой взгляд, все наши лидеры сегодня были великолепны. Да и вся наша команда сыграла классно. Твои лучшие игроки в таких матчах должны быть лучшими игроками. И при этом все парни в нашем составе сегодня двигались в верном направлении.

Карлссон, Маршессо и Смит — игроки, которые определяют эту франшизу. Все они в какой-то момент карьеры пропали из виду. Но сейчас они выходят на лёд в каждом матче и показывают, как против них сложно играть. Такую «химию» очень сложно повторить.

Мы верили в нашу команду и в нашу игру. Поддержка фанатов сегодня была просто невероятной, было так приятно снова вернуться в эту атмосферу аншлага. Болельщики давали нам энергию и сыграли большую роль в третьем периоде, это было потрясающе», — приводит слова Дебура официальный сайт НХЛ на русском языке.

Рантанен продлил лучшую серию в XXI веке! Теперь он может повторить достижение Гретцки Рантанен продлил лучшую серию в XXI веке! Теперь он может повторить достижение Гретцки
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021