Все голы полуфинального матча Канада — США на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Сегодня, 5 июня, на «Арене-Рига» в Латвии проходят полуфинальные матчи чемпионата мира по хоккею. В первом полуфинале встречались сборные США и Канады, а победу одержали канадцы со счётом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).



На третьей минуте встречи канадцы убежали в контратаку левым краем. Защитник Шон Уокер низом бросил по щиткам голкипера американцев Кэлвина Питерсена, а форвард канадцев Брэндон Пирри с пятака добил шайбу в ворота, открыв счёт в матче.



На 17-й минуте защитник американцев Кристиан Воланин в касание щёлкнул от синей линии. Нападающий США Колин Блэквелл с пятачка подправил шайбу, которая проскочила между щитков голкипера канадцев Дарси Кемпера.



На 25-й минуте встречи форвард канадцев Эндрю Манджапане выиграл борьбу у лицевого борта и вытащил шайбу на пятак. Коннор Браун толкнул её к линии ворот, а Манджапане добил, выведя Канаду вперёд.



На 41-й минуте Коннор Браун отдал передачу Манджапане на выход один в ноль, который канадец успешно реализовал. На 44-й минуте американцы отыграли одну шайбу: Александр Хмелевски получил передачу из-за ворот и броском в касание забросил вторую шайбу США. Ещё одну шайбу канадцев забил Джастин Дэнфорт в пустые ворота.

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