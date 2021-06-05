Беднар: сегодня «Колорадо» за весь матч не создал ничего опасного в атаке. Просто ноль

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ (2:3).

«Сегодня за весь матч мы не создали ничего опасного в атаке. Просто ноль. Собираемся ли оставить все как есть? Нет.



В первом матче мы сыграли хорошо и смогли застать их врасплох. Но уже во второй игре мы дали им вдохнуть и только благодаря вратарю и спецбригадам смогли одержать победу. Мы обязаны приложить еще больше усилий, чтобы обыграть их.



Пять подряд периодов соперник был намного лучше нас, а разбирать игру дальше этого – пустая трата времени. Я смотрю на игру, смотрю на наши попытки войти в чужую зону и вижу, как их игроки преграждают нам путь. В то же время я смотрю и вижу, как они спокойно входят нашу зону, которую мы не смогли закрыть ни в одном из матчей.



Мы должны найти способы побеждать. Это не всегда должно быть красиво, да и не будет постоянно такого, когда между собой играют одни из лучших команд лиги. Не получится каждый раз выходить и доминировать в таких матчах двух равных команд. Однако именно это они сегодня делали. И на протяжении последних 40 минут во время предыдущего матча. Так что это все уже надолго затянулось. Слишком надолго.



Сейчас нам необходимо убедиться, что мы переигрываем нашего соперника и выполняем установку. Если мы будем делать это, то дадим себе хороший шанс выиграть матч. У них очень конкурентоспособная команда, и теперь нам нужно выжать из себя максимум, потому что пока мы далеки от этого», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что после трёх матчей в серии ведёт «Колорадо» (2-1).