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Сборные Финляндии и Канады сыграют во втором финале чемпионата мира по хоккею подряд

Сборные Финляндии и Канады сыграют во втором финале чемпионата мира по хоккею подряд
Никита Паглазов
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Сегодня, 5 июня, на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходили полуфинальные матчи. Встречались сборные Финляндии и Германии. Финны одержали победу со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

Календарь ЧМ-2021

В первом полуфинале Канада обыграла США со счётом 4:2 и также вышла в финал турнира.

Таким образом, во встрече за золотые медали, которая пройдёт в воскресенье, 6 июня, сыграют команды Канады и Финляндии, повторив последний решающий матч чемпионата мира, прошедшего в 2019 году. Тогда финны одержали победу со счётом 3:1.

Сборная Финляндии является трёхкратным чемпионом мира, Канада побеждала 26 раз.

В матче за третье место команда США сыграет с Германией. Американцы за свою историю выиграли восемь бронзовых медалей, немецкая команда – две.

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