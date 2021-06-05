Сборные Финляндии и Канады сыграют во втором финале чемпионата мира по хоккею подряд
Поделиться
Сегодня, 5 июня, на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходили полуфинальные матчи. Встречались сборные Финляндии и Германии. Финны одержали победу со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).
В первом полуфинале Канада обыграла США со счётом 4:2 и также вышла в финал турнира.
Таким образом, во встрече за золотые медали, которая пройдёт в воскресенье, 6 июня, сыграют команды Канады и Финляндии, повторив последний решающий матч чемпионата мира, прошедшего в 2019 году. Тогда финны одержали победу со счётом 3:1.
Сборная Финляндии является трёхкратным чемпионом мира, Канада побеждала 26 раз.
В матче за третье место команда США сыграет с Германией. Американцы за свою историю выиграли восемь бронзовых медалей, немецкая команда – две.
Новость по темеФинляндия обыграла Германию в полуфинале ЧМ и второй раз подряд вышла в финал турнира
Комментарии
Рекомендуем вам
- 5 июня 2021
-
20:38
-
20:36
-
20:25
-
20:25
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
18:07
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:44
-
17:19
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:31
-
16:27
-
15:53
-
15:45
-
15:17
-
15:03
-
14:40
-
14:32
-
14:25
-
13:55
-
13:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам