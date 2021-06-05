Сборные Финляндии и Канады сыграют во втором финале чемпионата мира по хоккею подряд

Сегодня, 5 июня, на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходили полуфинальные матчи. Встречались сборные Финляндии и Германии. Финны одержали победу со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

В первом полуфинале Канада обыграла США со счётом 4:2 и также вышла в финал турнира.



Таким образом, во встрече за золотые медали, которая пройдёт в воскресенье, 6 июня, сыграют команды Канады и Финляндии, повторив последний решающий матч чемпионата мира, прошедшего в 2019 году. Тогда финны одержали победу со счётом 3:1.



Сборная Финляндии является трёхкратным чемпионом мира, Канада побеждала 26 раз.



В матче за третье место команда США сыграет с Германией. Американцы за свою историю выиграли восемь бронзовых медалей, немецкая команда – две.