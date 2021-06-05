Сборные США и Германии сыграют в матче за третье место на чемпионате мира-2021

Сегодня, 5 июня, на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, проходили полуфинальные матчи. Встречались сборные Финляндии и Германии, а также команды США и Канады. Финны одержали победу над немцами со счётом 2:1, а канадцы обыграли американцев – 4:2.



В матче за третье место команда США сыграет с Германией. Американцы за свою историю выиграли восемь бронзовых медалей (последний – в 2018 году), немецкая команда – два раза (в 1932 и 1934 годах).



Встреча между США и Германией состоится в воскресенье, 6 июня, в 15:15 мск на стадионе «Арена-Рига». Команды встречались между собой на групповом этапе, тогда победу одержали американцы со счётом 2:0.



В финале сыграют команды Канады и Финляндии, повторив последний решающий матч чемпионата мира, прошедшего в 2019 году. Тогда финны одержали победу со счётом 3:1.