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Расписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021

Расписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021
Георгий Горностаев
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Сегодня, 5 июня, на «Арене Рига» в Латвии состоялись полуфиналы чемпионата мира по хоккею. В первой встрече игрового дня Канада обыграла США (4:2), во втором полуфинале Финляндия обыграла Германию (2:1).

Оба матча состоятся 6 июня. Матч за третье место начнётся в 15:15 мск, финал будет сыгран в 20:15 мск.

По ходу плей-офф канадцы обыграли в овертайме Россию (2:1) и США (4:2), финны переиграли Чехию (1:0) и Германию (2:1).

Напомним, что действующий победитель турнира – сборная Финляндии, которая обыграла Канаду в финале чемпионата мира 2019 года.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоялись полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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