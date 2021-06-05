Расписание финала и матча за третье место на ЧМ-2021

Сегодня, 5 июня, на «Арене Рига» в Латвии состоялись полуфиналы чемпионата мира по хоккею. В первой встрече игрового дня Канада обыграла США (4:2), во втором полуфинале Финляндия обыграла Германию (2:1).
Оба матча состоятся 6 июня. Матч за третье место начнётся в 15:15 мск, финал будет сыгран в 20:15 мск.
По ходу плей-офф канадцы обыграли в овертайме Россию (2:1) и США (4:2), финны переиграли Чехию (1:0) и Германию (2:1).
Напомним, что действующий победитель турнира – сборная Финляндии, которая обыграла Канаду в финале чемпионата мира 2019 года.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии были сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоялись полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 5 июня 2021
-
20:38
-
20:36
-
20:25
-
20:25
-
19:38
-
19:26
-
19:19
-
19:02
-
18:47
-
18:44
-
18:38
-
18:35
-
18:18
-
18:07
-
18:04
-
17:48
-
17:44
-
17:44
-
17:19
-
17:12
-
17:10
-
17:00
-
16:48
-
16:41
-
16:31
-
16:27
-
15:53
-
15:45
-
15:17
-
15:03
-
14:40
-
14:32
-
14:25
-
13:55
-
13:30