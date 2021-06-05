Саллинен: финал с Канадой будет битвой, у Финляндии есть шанс, надо быть готовыми к игре

Нападающий сборной Финляндии Ере Саллинен поделился мнением о полуфинальной игре с Германией, а также рассказал об ожиданиях от финала с Канадой.

«Сегодня была битва оборон. Мы хорошо сыграли в защите, забили свои моменты, хорошая победа.

С Канадой будет тяжёлый матч, последняя битва на этом турнире, нам надо быть готовыми. Не буду выделять кого-то одного в составе соперника, у них вся команда великолепная. Мы должны хорошо обороняться и сконцентрироваться на своей игре.

Последний матч турнира, это будет битва. Все должны быть готовы, будет непросто. В 2019 была непростая игра, но мы выстояли. Думаю, завтра у нас тоже есть шанс, надо быть готовыми.

Это другой турнир, мы уже сыграли один раз с Канадой и победили. Эта победа даёт больше уверенности, чем одержанная в финале-2019», – передаёт слова Саллинена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.