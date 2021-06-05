Пилипенко: чемпионскому составу «Югры» выход в плей-офф КХЛ точно был бы по плечу

Победитель плей-офф Высшей хоккейной лиги в составе «Югры», а ныне нападающий «Сочи» Кирилл Пилипенко рассказал о том, что чемпионский состав «Югры» мог бы выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



«Выход в плей-офф точно был бы по плечу. Что мешает лучшим игрокам ВХЛ быть успешными на более высоком уровне? Думаю, что нет какого-то одного фактора, который не позволяет сделать этот скачок. Просто должно всё совпасть: тренер, партнёры, коллектив. Всё это немаловажно.

Трудно ли заявить о себе в ВХЛ? КХЛ всё-таки лучшая лига. А играя среди лучших, ты всегда на виду. Но такие клубы, как «Югра», «Кузня» или «Лада», известны всем.

Они выступали в КХЛ, и специалисты там работают с именем. Так что и к игрокам, которые там выступают, наверное, больше внимания», – цитирует Пилипенко официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.