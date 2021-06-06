Стэмкос: период с 8 голами, наверное, был самым сумасшедшим в плей-офф, который вы увидите

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал второй период матча с «Каролиной Харрикейнз», в котором командам удалось забить восемь голов на двоих.

«Наверное, это самый сумасшедший период плей-офф, который вы увидите», — приводит слова Стэмкоса журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере».

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4. В этой встрече российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль и сделал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский совершил 21 сейв.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».