Купер: Кучеров перехватил контроль над игрой, был практически неудержим

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова в матче с «Каролиной Харрикейнз» (6:4). В четвёртом матче второго раунда плей-офф НХЛ россиянин оформил дубль и сделал результативную передачу.

«Кучеров перехватил контроль над игрой. Он получил удар в чувствительное место и направил всю свою энергию в правильное русло, когда «Тампа» проигрывала в две шайбы. Он был лучшим игроком сегодня, практически неудержим», — приводит слова Купера журналист Брайан Бёрнс в своём «твиттере».

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Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».