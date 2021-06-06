У Кучерова 112 очков в первых 100 играх плей-офф. Из активных игроков больше лишь у Кросби

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 112 очков (41+71) в своих первых 100 играх в плей-офф НХЛ. В минувшем матче Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» россиянин оформил дубль и сделал одну результативную передачу.

Только один из действующих хоккеистов смог набрать больше очков в первых 100 играх в плей-офф. Это Сидни Кросби, на счету которого было 118 очков (43+75).

В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».