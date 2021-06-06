Кучеров повторил рекорд Фёдорова по очкам в первых 100 матчах плей-офф НХЛ для россиян

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в четвёртой встрече второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (6:4) провёл свой 100-й матч в плей-офф НХЛ.
27-летний россиянин набрал уже 112 очков (41+71) за все время выступления в Кубке Стэнли. Он повторил российский рекорд Сергея Фёдорова, также набравшего 112 баллов в первых 100 кубковых играх.
Фотографию можно увидеть на странице StatsCentre в "Твиттере".
Среди европейцев в ста матчах больше очков набирали: финн Яри Курри — 139 (66+73) очков, швед Петер Форсберг — 114 (43+71) очков. Сразу за Фёдоровым и Кучеровым расположился форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 111 очков.
Видео 112-го очка Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте НХЛ.
В четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 8 июня в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».
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