Алексей Бадюков: «Тампа» и «Колорадо» — основные претенденты на Кубок Стэнли

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением о розыгрыше Кубка Стэнли сезона-2020/2021.
«В этом и прелесть НХЛ. Все игроки соскучились по зрителям, отсюда и такое сумасшествие. Всегда приятно смотреть, когда полный двадцатитысячник, а хоккей под стать атмосфере — высочайшего уровня. Сейчас проходит просто крутейший плей-офф. Смотреть такие матчи одно наслаждение.
Никита Кучеров — один из лучших игроков в плей-офф. В «Тампе» есть ещё Василевский, который является явным лидером. На мой взгляд, сейчас есть две команды: «Тампа» и «Колорадо», которые показывают отличный хоккей. Они имеют таких лидеров как Кучеров, Маккиннон, которые проявляют себя на уровне плей-офф в отличие от других лидеров, к которым мы привыкли: Макдэвид, Драйзатль, которые мало что показали. «Тампа» и «Колорадо» — две сильнейшие команды, которые являются явными претендентами на финал и Кубок Стэнли», — сказал Бадюков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 7 июня 2021
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