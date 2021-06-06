Нападающий сборной США удалён до конца матча за 3-е место за удар в область головы и шеи

На «Арене-Рига» в столице Латвии проходит матч за третье место чемпионата мира – 2021 между США и Германией. Идёт 35-я минута встречи, счёт — 5:0 в пользу американцев.
На 33-й минуте нападающий сборной США Александр Хмелевски за удар в область головы и шеи получил «5+20». Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Александр Хмелевски имеет украинское происхождение, но родился и живёт в США. Его семья проживает в Нортвилле, штат Мичиган. На клубном уровне играет в «Сан-Хосе Барракуда» — фарм-клуб «Сан-Хосе Шаркс», выступающем в АХЛ. В сезоне-2020/2021 21-летний хоккеист провёл 5 матчей в НХЛ и набрал 2 (0+2) очка.
Американцы за свою историю восемь раз выиграли бронзовые медали (последний – в 2018 году), немецкая команда – два раза (в 1932 и 1934 годах).
- 7 июня 2021
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