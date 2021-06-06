США громят Германию в матче за бронзовые медали ЧМ, забросив четыре шайбы за шесть минут

На «Арена-Рига» в столице Латвии проходит матч за третье место чемпионата мира – 2021 США — Германия. Идёт 33-я минута встречи, счёт — 5:0 в пользу американцев.



На 26-й минуте сборная США упрочила своё преимущество, добытое на 6-й минуте — нападающий Джейсон Робертсон щёлкнул от синей линии, шайба после рикошета от конька защитник немцев Доминика Биттнера отскочила на клюшку форварда американцев Конора Гарланда, который без помех переправил её в ворота.

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Через полторы минуты Александр Хмелевски сделал передачу к воротам на Джека Друри — и тот с неудобной руки направил шайбу в угол створа, доведя счёт до разгромного.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

На 32-й минуте уже знакомый нам Джейсон Робертсон подготовил кистевой бросок и здорово исполнил — шайба рикошетом от штанги залетела в сетку.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

А ещё через 40 секунд нападающий Тревор Мур, находясь на чужом пятаке, с двух попыток добавил шайбу в ворота, реализовав большинство.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Американцы за свою историю восемь раз выиграли бронзовые медали (последний – в 2018 году), немецкая команда – два раза (в 1932 и 1934 годах).