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Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на чемпионате мира — 2021

Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на чемпионате мира — 2021
Георгий Горностаев
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На «Арене-Рига» в столице Латвии прошёл матч за третье место чемпионата мира – 2021 между США и Германией. Встреча завершилась разгромной победой сборной США со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).

На шестой минуте Кристиан Воланин открыл счёт в матче.

На 26-й минуте сборная США упрочила своё преимущество: нападающий Джейсон Робертсон щёлкнул от синей линии, шайба после рикошета от конька защитник немцев Доминика Биттнера отскочила на клюшку форварда американцев Конора Гарланда, который без помех переправил её в ворота.

Через полторы минуты Александр Хмелевски сделал передачу к воротам на Джека Друри — и тот с неудобной руки направил шайбу в угол створа, доведя счёт до разгромного.

На 32-й минуте Робертсон подготовил кистевой бросок и здорово исполнил — шайба рикошетом от штанги залетела в сетку.

Ещё через 40 секунд нападающий Тревор Мур, находясь на чужом пятаке, с двух попыток добил шайбу в ворота, реализовав большинство.

На 50-й минуте немцы отыграли одну шайбу – Доминик Биттнер получил передачу из-за ворот и направил шайбу в открытый угол, а через 25 секунд американец Райан Донато подставил клюшку под передачу партнёра и забросил шестую шайбу сборной США.

ЧМ-2021. За 3-е место
06 июня 2021, воскресенье. 15:15 МСК
США
Окончен
6 : 1
Германия
1:0 Воланин – 05:02' (5x5)   2:0 Гарланд (Робертсон, Воланин) – 26:27' (5x5)   3:0 Друри (Хмелевски) – 28:05' (5x5)   4:0 Робертсон (Гарланд, Томпсон) – 31:35' (5x4)   5:0 Мур (Томпсон, Гарланд) – 32:15' (5x4)   5:1 Биттнер (Плахта, Кагун) – 49:28' (5x5)   6:1 Донато (Кленденинг, Томпсон) – 49:53' (5x5)

Таким образом, американцы в девятый раз в истории выиграли бронзовые медали.

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