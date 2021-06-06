Сборная США разгромила Германию в матче за третье место на чемпионате мира — 2021

На «Арене-Рига» в столице Латвии прошёл матч за третье место чемпионата мира – 2021 между США и Германией. Встреча завершилась разгромной победой сборной США со счётом 6:1 (1:0, 4:0, 1:1).



На шестой минуте Кристиан Воланин открыл счёт в матче.



На 26-й минуте сборная США упрочила своё преимущество: нападающий Джейсон Робертсон щёлкнул от синей линии, шайба после рикошета от конька защитник немцев Доминика Биттнера отскочила на клюшку форварда американцев Конора Гарланда, который без помех переправил её в ворота.



Через полторы минуты Александр Хмелевски сделал передачу к воротам на Джека Друри — и тот с неудобной руки направил шайбу в угол створа, доведя счёт до разгромного.



На 32-й минуте Робертсон подготовил кистевой бросок и здорово исполнил — шайба рикошетом от штанги залетела в сетку.



Ещё через 40 секунд нападающий Тревор Мур, находясь на чужом пятаке, с двух попыток добил шайбу в ворота, реализовав большинство.



На 50-й минуте немцы отыграли одну шайбу – Доминик Биттнер получил передачу из-за ворот и направил шайбу в открытый угол, а через 25 секунд американец Райан Донато подставил клюшку под передачу партнёра и забросил шестую шайбу сборной США.

Таким образом, американцы в девятый раз в истории выиграли бронзовые медали.