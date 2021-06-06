Капитаны сборной США наградили игроков бронзовыми медалями чемпионата мира – 2021

Травмированный по ходу чемпионата мира капитан сборной США Джастин Абделкейдер, а также Брайан Бойл, который заканчивал ЧМ в качестве капитана США, наградили игроков команды бронзовыми медалями.
Награждение проводили хоккеисты из-за ковид-протокола.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Напомним, что в матче за третье место на чемпионате мира — 2021, который проходит в Риге (Латвия), сборная США обыграла Германию со счётом 6:1 и в 20-й раз в истории вошла в тройку призёров турнира.
Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия). В финальной встрече, которая начнётся сегодня в 20:15 мск сборная Финляндии сразится с Канадой. Последний раз команды играли в финале на прошлом чемпионате мира, и тогда финны одержали победу.
- 7 июня 2021
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