Капитаны сборной США наградили игроков бронзовыми медалями чемпионата мира – 2021

Травмированный по ходу чемпионата мира капитан сборной США Джастин Абделкейдер, а также Брайан Бойл, который заканчивал ЧМ в качестве капитана США, наградили игроков команды бронзовыми медалями.



Награждение проводили хоккеисты из-за ковид-протокола.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Напомним, что в матче за третье место на чемпионате мира — 2021, который проходит в Риге (Латвия), сборная США обыграла Германию со счётом 6:1 и в 20-й раз в истории вошла в тройку призёров турнира.

Чемпионат мира проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия). В финальной встрече, которая начнётся сегодня в 20:15 мск сборная Финляндии сразится с Канадой. Последний раз команды играли в финале на прошлом чемпионате мира, и тогда финны одержали победу.