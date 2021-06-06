Питерсен: США заслужили закончить ЧМ на хорошей ноте, очень горжусь бронзой и командой

Вратарь сборной США Кэл Питерсен поделился мнением о матче за третье место, в котором американцы обыграли Германию (6:1).

«Наша игра после поражения в полуфинале говорит о многом. Это идеальный пример того, какой у нашей команды характер. Все знают, что матч за бронзу – самый сложный. Ты разочарован, потому что не играешь за золото. Но мы поняли, что у нас особенная команда, хотели закончить турнир на хорошей ноте и заслужили это. Мы хотели выиграть этот матч несмотря ни на что, все были мотивированы. Сказали друг другу: «Эта игра сложится по-нашему, что бы ни случилось». Это многое говорит о ребятах в команде, о тех, кого федерация выбрала в состав сборной. Очень горжусь этой медалью и командой. Буду помнить об этом всю жизнь, как и все.

Одна из причин, по которой я сюда приехал, – мы не попали в плей-офф с клубом. Хотел набраться как можно больше опыта матчей, когда ты должен выиграть, когда каждый сейв имеет значение. Очень ценный опыт для меня и для остальных ребят из «Лос-Анджелеса», которые приехали сюда. Тут в каждом матче плей-оффный хоккей, ты понимаешь, чего стоит победа в таких играх, и это здорово.

Абделкейдер и Бойл были настоящими лидерами. Только ребята в раздевалке знают, что для нас значил Абделкейдер, особенно как лидер. Когда он получил травму, это стало ещё заметнее, он был неотъемлемой частью каждого матча, в котором стоял на лавке. Не знаю, можно ли представить лучшего лидера.

Бойл не был капитаном на старте турнира, но он прирождённый лидер, вёл ребят за собой. Эти двое уже многое доказали своими карьерами. Они согласились оставить свои семьи и приехать сюда, сидеть в «пузыре» с 20 молодыми ребятами, у которых ещё нет такого опыта. Они стояли с нами плечом к плечу, отдали всё на этом турнире, показали нам, что такое быть лидером и победителем», – передаёт слова Петерсена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.