Канадцы пропустили в финале ЧМ-2021 после очень спорного удаления. Видео момента

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата мира по хоккею в Риге (Латвия). Встречаются сборные Финляндии и Канады. После первого периода счёт 1:0 в пользу финской команды.



В первой 20-минутке произошёл спорный инцидент, связанный с судейским решением. Нападающий сборной Канады Ник Пол был удалён за игру высоко поднятой клюшкой против 36-летнего форварда Финляндии Марко Анттилы. После удаления канадская команда пропустила шайбу, отличился финский нападающий Микаэль Руохомаа. Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Напомним, российский арбитр Евгений Ромасько обслуживает финальный матч в качестве главного. Никита Шалагин и Глеб Лазарев работают линейными судьями.



Ранее в матче за третье место сборная США разгромила Германию со счётом 6:1.



В финале чемпионата мира-2019 также играли команды Финляндии и Канады. Встреча завершилась победой финнов — 3:1.