Комтуа в большинстве сравнял счёт в финале чемпионата мира

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, идёт финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. К 25-й минуте счёт в матче равный – 1:1.

На 25-й минуте при игре в большинстве канадцы сравняли счёт. Коннор Браун бросил от синей линии и попал в перекладину, от которой шайба отскочила в Макса Комтуа. После отскока в грудь Комтуа клюшкой добил шайбу в пустые ворота.

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Напомним, что эти команды уже встречались на турнире в Латвии. В последнем матче группового этапа финны обыграли канадцев по буллитам — 3:2 Б.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. В финальном матче прошлого чемпионата мира, который проходил в 2019 году в Словакии, финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.