Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала победителем чемпионата мира — 2021

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, состоялся финальный матч чемпионата мира по хоккею — 2021 Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу по итогам овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

На девятой минуте Оливер Каски отдал передачу на стоящего у ворот Микаэля Руохомаа, который развернулся перед голкипером и направил шайбу в пустой угол.

На 25-й минуте Коннор Браун бросил от синей линии и попал в перекладину, от которой шайба отскочила в Макса Комтуа. После отскока в грудь хоккеист клюшкой добил шайбу в пустые ворота.

На 46-й минуте Петтери Линдбом броском с левого пятака в дальний угол снова вывел вперёд сборную Финляндии.

На 53-й минуте канадцы шикарно реализовали большинство. Макс Комтуа, находясь спиной к воротам финнов, отдал передачу на Адама Хенрика, который сравнял счёт. Ранее во втором периоде шайбу Хенрика отменили из-за офсайда.

В овертайме после контратаки шайбу забросил Ник Пол на седьмой минуте.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира эти же команды играли в финале. Тогда финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.