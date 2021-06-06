Плющев: Россия проиграла чемпионам мира, и что теперь? Это никак нас не оправдывает

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о победе сборной Канады на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).



«Глядя на то, как начали турнир канадцы, вряд ли кто-то мог назвать их будущими чемпионами мира. Но они прибавляли от матча к матчу, не опускали свой уровень и решили задачу с выходом в плей-офф. А там уже другая игра. То, что сборная Канады показала во всех матчах плей-офф — иной хоккей. Не стоило изначально обращать внимание на их подбор игроков. На команду нужно смотреть в действии, а фамилии можно нарисовать. Нужно смотреть на организацию, на то, как тренер поставил игру. А фамилии сами по себе не играют, играют хоккеисты, которых объединяет тренер, цели и задачи.



Проигрыш будущим чемпионам никак не может оправдать сборную России. У нас и молодёжная сборная проигрывает три матча, а потом говорят, что мы победили чемпионов. Посмотрите на желание играть у финнов и канадцев, какой они хоккей показывали. Ну, проиграли канадцам — чемпионам мира, что теперь от этого? Мы оказались шестыми-седьмыми, и это должно нас оправдывать? Здесь надо менять системный подход. То, что мы демонстрировали — не лучшие рамки для наших хоккеистов, хотя у нас были почти все сильнейшие», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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