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Эмоции сборной Канады после победной шайбы в финале чемпионата мира — 2021

Эмоции сборной Канады после победной шайбы в финале чемпионата мира — 2021
Никита Паглазов
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С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, на «Арене-Рига» состоялся финал между сборными Финляндии и Канады. Канадские хоккеисты одержали победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира эти же команды играли в финале. Тогда финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1. Также сборные встретились в матче последнего тура группового этапа, в котором победу одержала Финляндия — 3:2 Б.

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