Шемберг: Канада может послать 23 любых канадца и все равно конкурировать на любом турнире

Шимон Шемберг, управляющий директор альянса европейских хоккейных клубов, один из основателей «Тройного золотого клуба», который много лет проработал в ИИХФ, прокомментировал победу сборной Канады в матче с Финляндией в финале чемпионата мира по хоккею в Латвии (3:2, ОТ).
«Такое ощущение, что Канада может отправить 23 любых канадца, одетых в джерси сборной, и всё равно быть конкурентоспособной на любом хоккейном турнире», — написал Шемберг в «твиттере».
Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.
Напомним, что на прошлом чемпионате мира эти же команды играли в финале. Тогда финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1. Также сборные встретились в матче последнего тура группового этапа, в котором победу одержала Финляндия — 3:2 Б.
- 7 июня 2021
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