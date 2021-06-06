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Игроки сборной Канады поаплодировали финским хоккеистам после финала ЧМ-2021

Игроки сборной Канады поаплодировали финским хоккеистам после финала ЧМ-2021
Никита Паглазов
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С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Сегодня, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол.

Официальный «твиттер» ИИХФ опубликовал видео, на котором канадские хоккеисты аплодируют сборной Финляндии в момент, когда финны покидают лёд.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.

Напомним, что на прошлом чемпионате мира эти же команды играли в финале. Тогда финны оказались сильнее сборной Канады со счётом 3:1.

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