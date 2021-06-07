Галлан – о победном голе в финале чемпионате мира: отвернулся и не смотрел

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал об эмоциях в овертайме победного для команды финала чемпионата мира по хоккею с Финляндией (3:2, ОТ).
«Я даже не смотрел, но у меня было хорошее ощущение. Но я отвернулся и не смотрел, потом увидел, как все подпрыгивают на скамейке. Всегда хочется реализовать момент в овертайме, они сделали две великолепные передачи друг на друга. Счастлив за Пола, он пахал весь турнир, был важным игроком нашей команды. Кажется, это его первый гол на турнире, и он его заслужил», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.
Следующий чемпионат мира пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года.
- 7 июня 2021
-
18:57
-
18:18
-
18:04
-
17:15
-
16:51
-
16:26
-
16:15
-
15:46
-
15:24
-
15:13
-
14:47
-
14:42
-
14:31
-
14:14
-
13:58
-
13:35
-
13:19
-
12:49
-
12:21
-
12:10
-
11:49
-
11:18
-
11:06
-
10:56
-
10:37
-
10:13
-
09:51
-
09:40
-
09:30
-
09:17
-
09:00
-
08:46
-
08:31
-
06:15
-
03:48