Галлан – о победном голе в финале чемпионате мира: отвернулся и не смотрел

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан рассказал об эмоциях в овертайме победного для команды финала чемпионата мира по хоккею с Финляндией (3:2, ОТ).



«Я даже не смотрел, но у меня было хорошее ощущение. Но я отвернулся и не смотрел, потом увидел, как все подпрыгивают на скамейке. Всегда хочется реализовать момент в овертайме, они сделали две великолепные передачи друг на друга. Счастлив за Пола, он пахал весь турнир, был важным игроком нашей команды. Кажется, это его первый гол на турнире, и он его заслужил», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.



Следующий чемпионат мира пройдёт в Финляндии с 13 по 29 мая 2022 года.

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