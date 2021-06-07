«Монреаль» не уступает в счёте уже 376 минут. Это пятый результат в истории плей-офф НХЛ

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.



Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», «Монреаль» продолжил свою кубковую серию, в ходе которой «Канадиенс» не уступают в счёте на протяжении 376:14. Это пятый результат в истории НХЛ.



Длиннее подобные серии были также у «Монреаля» (в 1960-м — 488:38 и в 1978-м — 388:43), а также у «Бостон Брюинз» (2013 год — 436:48) и «Чикаго Блэкхоукс» (1992 год — 405:59).



Успешный отрезок «Канадиенс» начался ещё 27 мая с пятого матча противостояния с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). Начиная с той встречи, «Монреаль» одержал в нынешнем плей-офф уже шесть побед подряд и каждый матч забивал первым.