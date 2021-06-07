Защитник сборной Канады Стечер прокомментировал победу в финале ЧМ-2021

Защитник национальной команды Канады Трой Стечер прокомментировал победу сборной на чемпионате мира по хоккею 2021 года на своей странице в «Твиттере».

«Чемпионы мира! Следующая остановка: Ричмонд Кантри Клаб (гольф-клуб. — Прим. „Чемпионата“)», — говорится в сообщении.

С 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия) проходил мужской чемпионат мира по хоккею. Вчера, 6 июня, завершился финальный матч Финляндия — Канада. Сборная Канады одержала победу в овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0). Победный гол на седьмой минуте овертайма забросил Ник Пол. Сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира, догнав по данному показателю СССР/Россию.

Напомним, что на старте чемпионата мира сборная Канады потерпела три поражения, а вопрос выхода в плей-офф решался в матче, в котором канадцы не принимали участия.