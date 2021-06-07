Власти Канады разрешили клубам из США въезжать в страну на полуфинальные матчи плей-офф

Власти Канады одобрили проведение матчей Кубка Стэнли на территории страны между канадскими и американскими командами.



Правительство разрешило клубам, базирующимся в США, пересекать границу для проведения матчей, начиная с полуфинальной стадии плей-офф. Меры безопасности в этих командах будут усилены.



«Национальная хоккейная лига чрезвычайно благодарна правительству Канады и руководству федеральной службы здравоохранения страны, которые позволили канадскому клубу, вышедшему в полуфинал Кубка Стэнли, проводить матчи на своей площадке», — приводит слова заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли официальный сайт НХЛ на русском языке.



В полуфинале Кубка Стэнли встретятся победители пар «Виннипег Джетс» — «Монреаль Канадиенс» (счёт 0-3 в серии) и «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» (счёт 2-2 в серии).



Американо-канадскую границу закрыли 19 марта 2020 года из-за пандемии. Пересекать её можно только в экстренных случаях, но любой прибывший в Канаду человек направляется на двухнедельный карантин.



Меры безопасности для американских клубов включают в себя перелёт в Канаду на частном самолёте, ежедневное тестирование на COVID-19 и изоляция прибывшей команды: хоккеисты и сопровождающие лица должны всё время проводить в гостинице и на катке. Общение с людьми должно быть максимально ограничено.