Источник: Кугрышев и Хохлачёв договорились со «Спартаком»

Нападающие Дмитрий Кугрышев и Александр Хохлачёв договорились со «Спартаком» о сроках контрактов, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Отмечается, что соглашение Кугрышева рассчитано на два сезона, Хохлачёва — на один. В ближайшие дни о сделках будет объявлено официально.

В прошедшем сезоне 31-летний Кугрышев, выступавший за уфимский «Салават Юлаев», принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности "+2". В девяти встречах плей-офф Кубка Гагарина Кугрышев забросил одну шайбу при коэффициенте полезности "-4".

Хохлачёв, играя за «Авангард» в регулярном первенстве, провёл 59 матчей, забросил 11 шайб и отдал 23 результативные передачи при показателе полезности «+16». В плей-офф на счету Александра 23 встречи, одна шайба и четыре ассиста.