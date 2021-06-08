Бейли: Варламов позволил «Айлендерс» пережить шторм

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:4, 3-2), в частности отметив вклад в итоговый результат российского голкипера Семёна Варламова.

«Варли отлично поработал, позволив нам пережить шторм. В те моменты нам надо было просто удержаться. А после этого нам удалось перевернуть ход матча. У соперника хорошая команда, так что в концовке они давили, толпа гнала их вперёд. Но мы смогли победить и отправиться домой на коне», — цитирует Бейли официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе победителей забивали Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бейли, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов совершил 40 сейвов. За «Бостон» дублем отличился Давид Пастрняк и ещё один гол в свой актив записали Брэд Маршан и Давид Крейчи.