Барзал — о большинстве «Айлендерс»: мы просто стараемся подбирать то, что плохо лежит

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (5:4, 3-2).
«Наше большинство стабильно играет на протяжении всего плей-офф. Оно помогало нам во множестве матчей, так что мы просто стараемся подбирать то, что плохо лежит. У «Бостона» отличное меньшинство, как и было у «Питтсбурга» в первом раунде. Так что надо настойчиво создавать свои шансы и бросать, когда появляется возможность», — цитирует Барзала официальный сайт НХЛ в русской версии.
В составе победителей забивали Мэтью Барзал, Кайл Палмьери, Джош Бейли, Джордан Эберле и Брок Нельсон. Российский голкипер Семён Варламов совершил 40 сейвов. За «Бостон» дублем отличился Давид Пастрняк и ещё один гол в свой актив записали Брэд Маршан и Давид Крейчи.
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