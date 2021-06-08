«Виннипег» не нанёс ни одного броска по воротам «Монреаля», когда на льду был Романов

Сегодня, 8 июня, на стадионе «Белл-центр» прошёл четвёртый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» в овертайме со счётом 3:2.



В этой встрече в плей-офф дебютировал российский защитник «Монреаля» Александр Романов.

Игрок провёл на площадке всего 9 минут 27 секунд, что является наименьшим временем в команде. За это время игроки «Виннипега» не нанесли ни одного броска по воротам голкипера «Канадиенс» Кэри Прайса.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Романов провёл 54 игры в регулярном чемпионате и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Этот чемпионат стал для россиянина первым за океаном.



«Монреаль» одержал победу в серии — 4-0. В полуфинале Кубка Стэнли «Канадиенс» сыграют с победителем пары «Колорадо» — «Вегас».

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