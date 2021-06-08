Минская «Юность» не будет участвовать в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/2022

Право на участие минской «Юности» в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22 аннулировано. Такое решение было принято советом ХЛЧ на внеочередном собрании.



«В связи с последними инцидентами в Беларуси и последовавшими реакциями, влекущими за собой непредсказуемые последствия, путешествие в Минск и из Минска стало затруднительным. Было объявлено о приостановке различных перелетов, и эти решения уже вступили в силу, некоторые перелеты приостановлены по крайней мере до конца октября, и невозможно предусмотреть, что может произойти в дальнейшем.



Одним из обязательных условий нашего общеевропейского соревнования является безопасное перемещение и пребывание в странах команд, болельщиков, официальных лиц, спонсоров, партнеров и поставщиков услуг. К сожалению, в настоящий момент такие условия не гарантированы в отношении поездок в Беларусь и из Беларуси. В данный момент участники ХЛЧ не имеют возможности заблаговременного планирования маршрутов передвижения, а для того, чтобы розыгрыш ХЛЧ мог состояться, и мы могли выполнить свои обязательства перед заинтересованными сторонами, нам необходимо четкое понимание ситуации.



Независимо от нашего решения, Беларусь, которая является важной частью в истории ХЛЧ, остается уважаемым партнером, и мы бы хотели поблагодарить «Юность-Минск» и Федерацию хоккея Беларуси за их сотрудничество и усилия по разрешению ситуации в это непростое время.



Совет ХЛЧ еще не принял решение относительно освободившегося места для участия в соревновании. В ближайшие недели будут рассмотрены и проанализированы различные варианты. ХЛЧ незамедлительно сообщит о принятом решении, — сказано в официальном заявлении совета», — приводит официальное заявление лиги сайт Федерации хоккея Беларуси.



Напомним, во время жеребьевки турнира «Юность» попала в группу F, где должна была сыграть с «Оцеларжи» (Чехия), «Лександ» (Швеция), «Фрибур-Геттерон» (Швейцария).