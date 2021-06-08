Каменский: канадцы очень сильны в кубковом хоккее. Они впитывают это с молоком матери

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением об итогах чемпионата мира по хоккею в Латвии.
«Я не удивлён, а скорее огорчён победой канадцев — и тем фактом, что у сборной России в четвертьфинале были все возможности остановить их, но не получилось. В принципе матч был равным, но в каких-то мельчайших деталях преуспел соперник. Обидно, ведь потенциал у сборной России имелся, но его не удалось реализовать.
Нужно признать, что в кубковом хоккее канадцы очень сильны. В НХЛ они больше века играют в плей-офф, поколения впитывают его, как говорится, с молоком матери. Результат мы видим.
Некоторые канадские ребята могли на среднем уровне провести регулярный чемпионат, но начинался плей-офф, и они были неузнаваемы, прыгали выше головы. Заметил, что и в нынешней сборной Канады были такие хоккеисты. Которые проигрывали в круговом турнире Латвии, но в плей-офф преобразились.
Выступление Беларуси, Казахстана и России на ЧМ — тревожный сигнал для КХЛ? Не могу так сказать. КХЛ дала сборным своих лучших игроков — и, например, те же финны второй чемпионат подряд на базе хоккеистов из нашей Лиги дошли до финала. Как говорится, делайте выводы, ищите сильные позиции, а также проблемы внутри национальных сборных.
Не хотелось бы вмешиваться в хоккейные дела соседней и братской страны (Беларуси. – Прим. «Чемпионата»). Если я правильно понимаю, неудачи белорусов преследовали все последние годы — и именно под руководством североамериканских специалистов. Если хоккейные власти Беларуси решили идти по замкнутому кругу, то это их выбор.
Считаю, что у нас в России много тренеров, которые могли бы нашим соседям помочь. Почему выбор постоянно делается в пользу североамериканцев — не совсем понятно. Но, повторюсь, это их дело», — цитирует Каменского Russia-Hockey.
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