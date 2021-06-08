Тоффоли — о победном голе «Виннипегу»: в «Монреале» принцип — один за всех и все за одного

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли прокомментировал победу в серии второго раунд плей-офф Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (3:2 ОТ, 4-0). Форвард забросил решающую шайбу в овертайме.

«Совершенно неважно, кто забил победный гол. Мы все работаем на общее дело. По принципу один за всех и все за одного. У меня такое ощущение, что мы все показываем сейчас свой лучший хоккей в жизни», — приводит слова Тоффоли официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» дома в овертайме победил «Виннипег Джетс» со счётом 3:2 и выиграл серию всухую – 4-0. В результате «Канадиенс» отправляются в третий раунд плей-офф, а «Виннипег» завершает выступление в сезоне.