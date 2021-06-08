Лучшим вратарём сезона-2020/2021 в КХЛ признан Эдди Паскуале из «Локомотива»

Лучшим вратарём сезона-2020/2021 в КХЛ признан игрок ярославского «Локомотива» Эдди Паскуале.
В тройку номинантов вошли голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале, вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов, а также Ларс Юханссон, который вместе с ЦСКА дошёл до финала плей-офф КХЛ.
Паскуале в сезоне-2020/2021 сыграл 41 матч за «Локомотив» в регулярном чемпионате и провёл пять «сухих» матчей при 92,5% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.91. В плей-офф канадец принял участие в 11 встречах, оставив ворота в неприкосновенности четыре раза, в среднем за матч отражая 95,1% бросков при коэффициенте надёжности 1.24.
Билялов отыграл 26 встреч в регулярном чемпионате, в которых одержал 16 побед при 92,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.23. В плей-офф голкипер «Ак Барса» принял участие в 11 матчах, одержав девять побед при 95,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.26.
В завершившемся сезоне Юханссон принял участие в 24 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 19 побед. В среднем за матч швед отражал 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 1.59. В 14 матчах в плей-офф Юханссон одержал девять побед при 95,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.20.
- 8 июня 2021
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